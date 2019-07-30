Российские ученые вошли в рейтинг лучших химиков мира
Пять российских ученых попали в список выдающихся молодых ученых мира. Соответствующий рейтинг представили Международный союз теоретической и прикладной химии и Международная сеть молодых химиков.
Всего в список, оформленный в виде периодической таблицы Менделеева, включили 118 химиков.
— Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке, — отмечается в сообщении.
На 44-й позиции химического элемента разместился профессор Российской академии наук, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Он заинтересован развитием новых подходов к синтезу и исследованию биологически активных веществ.
На 90-й позиции оказался Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева. Он занимается разработкой высокоэффективных каталитических систем.
Место 101-го элемента заняла Анна Романчук из МГУ им. Ломоносова, специализирующаяся на радиохимии.
Ученый из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Леонид Скрипников и Галина Княжева из Объединенного института ядерных исследований заняли 114 и 115 позиции, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список лучших университетов мира.
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