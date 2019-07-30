Буйный таксист выбросил вещи пассажирки за отказ ехать с ним
В соцсетях набирает популярность видеоролик, снятый пассажиром одного из московских такси. Судя по ролику, водителя что-то разозлило, когда он отъезжал от аэропорта Шереметьево. Мужчина бил телефоном по рулю, кричал, а на просьбу пассажирки остановить и выпустить ее, ответил отказом. По его словам, он не мог остановить машину.
Перманентный бан бы ему во все агрегаторы
Борцуха-братуха психовал, девушка испугалась (я тоже), попросила ее высадить. Буйный долго сопротивлялся, но в итоге вещи выкинул, а девушка вызвала полицию pic.twitter.com/tcAwkLOjjJ— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 30 июля 2019 г.
Уточняется, что мужчина потребовал от девушки заплатить по счетчику, а ее реплику о том, что они даже не отъехали от территории аэропорта, пропустил мимо ушей, обвинив пассажирку в провокации.
В комментарии к видео уточняется, что водитель выкинул вещи девушки, после чего она вызвала полицию.
Ролик опубликован в Twitter WildWildMoscow.
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