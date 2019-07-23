Таксист с ножом ограбил пассажирку в Теплом Стане
• 10:33 • 23 июля 2019
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По факту случившегося заведено уголовное дело о вооруженном разбое
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Правоохранители ведут поиски таксиста, напавшего на пассажирку на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД России.
Инцидент произошел улице Теплый Стан. По версии следствия, водитель такси, угрожая ножом пассажирке, отобрал у нее мобильный телефон и 12 тысяч рублей. После этого он высадил ее и скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценивается в 37 тысяч рублей.
По факту случившегося заведено уголовное дело о вооруженном разбое.
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