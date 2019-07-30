Сергей Гуменюк: Все пострадавшие в ходе протестов 27 июля выписаны из больниц
Все пострадавшие в ходе несанкционированной акции, которая состоялась в Москве 27 июля, выписаны из больниц. По словам внештатного специалиста по первой помощи, заместителя директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергея Гуменюка, большая часть пациентов жаловались на обострение хронических заболеваний.
— По итогам прошедших выходных в скорую помощь Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий, — сказал Сергей Гуменюк.
По его словам, обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний. Все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер.
— Сегодня ни одного из доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах, — сказал Гуменюк.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По официальным данным правоохранительных органов, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
Во вторник, 30 июля, стало известно, что Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков.
Читайте также: Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга