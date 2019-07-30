Уровень реки Ии в Иркутской области превысил критическую отметку
Уровень реки Ии в Тулуне Иркутской области в 17:00 по московскому времени превысил 11 метров. Дамба, в свою очередь, рассчитана на девять метров.
На официальном сайте городской администрации Тулуна сообщается, что измерения проводятся каждые два часа.
Уровень реки считается достигшим критической отметки при семи метрах.
Ранее специалисты, работающие по иркутскому направлению, прогнозировали затопление населенных пунктов в пойме реки. Эксперты утверждали, что уровень воды может достигнуть 1050–1150 сантиметров.
Жители региона пишут в социальных сетях, что вода переливается через дамбу, а насыпь уже размыло. Подтопление происходит из-за паводка в результате дождей, которые прошли двумя «волнами».
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