Многодетные семьи оценили дополнительные льготы по налогам

В столице, по данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, живут свыше 147 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 373 тысяч несовершеннолетних детей. И большая часть из них — 134,5 тысячи — могут оформить налоговую льготу.

Существенная экономия

Вера Раулец — мать четверых детей. Воспитывает она их одна, поэтому в семье каждая копейка на счету.

— Новую льготу обязательно оформлю, — рассказала она. — Уже выяснила, что нужно подать заявление в налоговую службу. В ближайшее время это сделаю.

В собственности у Раулец и ее детей есть трехкомнатная квартира площадью 66 квадратных метров и еще земельный участок — 12 соток — за него можно будет заплатить налог вдвое меньше.

Нововведение поможет существенно снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

— Льгота предоставляется из расчета 5 квадратных метров в квартире или комнате и 7 квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.

Он также отметил, что вычет можно получить и на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. При этом важно добавить, что оформить налоговый вычет можно на объект каждого вида.

Приоритетная задача

— Материальная поддержка многодетных семей — одна из основных задач правительства Москвы при реализации национального проекта «Демография», — добавил Тихонов.

Если учесть, что количество многодетных растет — в прошлом году оно увеличилось на 11 процентов — то это крайне важное направление работы столичных властей. В Москве реализуется ряд мер по поддержке семей с детьми. Например, Вера Раулец уже пользуется бесплатным проездом на общественном транспорте, льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

— Очень здорово, что городские власти выделяют 10 тысяч рублей на каждого ребенка для покупки школьной формы, — рассказала она. — Для меня это довольно существенная поддержка, учитывая, что приобрести товары можно в любом магазине города.

Льготы растут

Отметим, что несколько лет назад эта единовременная выплата была в два раза меньше, но по решению столичных властей она была увеличена на 5 тысяч рублей.

Также Вера Раулец не платит налог на автомобиль.

Кроме того, многодетные семьи столицы пользуются льготами по бесплатному обеспечению лекарствами и освобождены от взносов в фонд капитального ремонта, от оплаты содержания детей в детских садах, имеют льготы при оплате детских кружков и секций, посещений учреждений культуры. Учащиеся получают бесплатное двухразовое питание в школах.

Кстати, многодетные семьи имеют также право на бесплатное пользование платными городскими парковками.

ЛЬГОТЫ

Помимо выплат на детей, на каждую семью с тремя и более детьми выплачиваются:

— ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: семьям с 3–4 детьми — в размере 1044 рублей на семью и семьям с 5 и более детьми — в размере 2088 рублей на семью;

— ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном — в размере 250 рублей на семью.

Семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми выплачивается:

— ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента — 1800 рублей.

Особые меры поддержки установлены в Москве многодетным семьям, имеющим 10 и более детей. Им дополнительно выплачиваются:

— ежемесячная компенсационная выплата — 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

— ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи и ко Дню знаний.

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