Многодетные семьи оценили дополнительные льготы по налогам
В столице, по данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, живут свыше 147 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 373 тысяч несовершеннолетних детей. И большая часть из них — 134,5 тысячи — могут оформить налоговую льготу.
Существенная экономия
Вера Раулец — мать четверых детей. Воспитывает она их одна, поэтому в семье каждая копейка на счету.
— Новую льготу обязательно оформлю, — рассказала она. — Уже выяснила, что нужно подать заявление в налоговую службу. В ближайшее время это сделаю.
В собственности у Раулец и ее детей есть трехкомнатная квартира площадью 66 квадратных метров и еще земельный участок — 12 соток — за него можно будет заплатить налог вдвое меньше.
Нововведение поможет существенно снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.
— Льгота предоставляется из расчета 5 квадратных метров в квартире или комнате и 7 квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.
Он также отметил, что вычет можно получить и на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка. При этом важно добавить, что оформить налоговый вычет можно на объект каждого вида.
Приоритетная задача
— Материальная поддержка многодетных семей — одна из основных задач правительства Москвы при реализации национального проекта «Демография», — добавил Тихонов.
Если учесть, что количество многодетных растет — в прошлом году оно увеличилось на 11 процентов — то это крайне важное направление работы столичных властей. В Москве реализуется ряд мер по поддержке семей с детьми. Например, Вера Раулец уже пользуется бесплатным проездом на общественном транспорте, льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.
— Очень здорово, что городские власти выделяют 10 тысяч рублей на каждого ребенка для покупки школьной формы, — рассказала она. — Для меня это довольно существенная поддержка, учитывая, что приобрести товары можно в любом магазине города.
Льготы растут
Отметим, что несколько лет назад эта единовременная выплата была в два раза меньше, но по решению столичных властей она была увеличена на 5 тысяч рублей.
Также Вера Раулец не платит налог на автомобиль.
Кроме того, многодетные семьи столицы пользуются льготами по бесплатному обеспечению лекарствами и освобождены от взносов в фонд капитального ремонта, от оплаты содержания детей в детских садах, имеют льготы при оплате детских кружков и секций, посещений учреждений культуры. Учащиеся получают бесплатное двухразовое питание в школах.
Кстати, многодетные семьи имеют также право на бесплатное пользование платными городскими парковками.
ЛЬГОТЫ
Помимо выплат на детей, на каждую семью с тремя и более детьми выплачиваются:
— ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги: семьям с 3–4 детьми — в размере 1044 рублей на семью и семьям с 5 и более детьми — в размере 2088 рублей на семью;
— ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном — в размере 250 рублей на семью.
Семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми выплачивается:
— ежемесячная компенсация на приобретение товаров детского ассортимента — 1800 рублей.
Особые меры поддержки установлены в Москве многодетным семьям, имеющим 10 и более детей. Им дополнительно выплачиваются:
— ежемесячная компенсационная выплата — 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
— ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи и ко Дню знаний.
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