Детей из многодетных и приемных семей пригласили бесплатно изучать английский

В Москве открылась международная лингвистическая школа, где преподают английский язык. Учиться в ней смогут дети из многодетных и приемных семей и выпускники центров содействия семейному воспитанию.

Преподавателями в школе будут носители языка из разных стран мира. Для этого в столицу прибыли волонтеры как из европейских, так и из азиатских стран — Греции, Италии, Австрии, Египта, Китая и других. Помогать им с переводом будут студенты университетов Москвы.

На первом уроке ученики и преподаватели поговорили о Москве. Волонтеры рассказали о жизни в своих странах, их традициях и культуре.

Организаторы отмечают, что школа позволит детям расширить кругозор и больше узнать о различных зарубежных странах.

— Уроки помогут нашим ребятам лучше понять и принять многообразие культур мира, — заявил Сергей Трофимлюк, представитель учебно-методического центра «Детство».

Учениками школы стали более 300 детей. Их разделили на группы по 10–13 человек.

Занятия пройдут до 12 августа, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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