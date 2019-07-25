ЦОДД пригласил детей на праздник «Планета безопасности»
31 августа столичный Центр организации дорожного движения проведет праздник «Планета безопасности», сообщается в пресс-релизе ведомства.
Мероприятие пройдет в парке «Сокольники». Для посетителей подготовили как образовательные, так и развлекательные программы: лекции, уроки, конкурсы и инсталляции. Ученикам всех возрастов напомнят основы ПДД, расскажут о работе служб «Дорожный патруль» и «Мобильный комплекс фотовидеофиксации».
— Через развлекательную программу детям напоминают об основных правилах передвижения по городу. Родителям также вручают информационные листовки по безопасности дорожного движения. Ждем всех на празднике! — сказали в пресс-службе ЦОДД Москвы.
Уточняется, что участники также смогут попросить провести урок о безопасности на дорогах в школе.
На празднике гости попробуют свои силы в викторинах и соревнованиях, продегустируют угощения, станут зрителями шоу мыльных пузырей и получат подарки на память.
Вход на мероприятие свободный, отметили на сайте ведомства.
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