Адвокат: Порошенко проходит как свидетель по двум уголовным делам
• 23:00 • 30 июля 2019
Поделиться:
0
doc76g7vnx386a5lq1nd4q
Государственное бюро расследований возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко
Фото: Официальный сайт президента Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель по двум уголовным делам. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Игорь Головань.
Государственное бюро расследований возбудило 11 уголовных дел в отношении Петра Порошенко. По словам адвоката бывшего президента Украины, ни по одному из них Петр Порошенко не является подозреваемым.
Напомним, что бывшего главу государству обвиняют в незаконном захвате телеканала «Прямой», узурпации судебной власти, легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе.
Читайте также: Порошенко не будет «прятаться», чтобы не делать Путину подарок
23:4930 июля 2019
23:0030 июля 2019
22:4730 июля 2019
22:3330 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2030 июля 2019
21:5230 июля 2019
21:4130 июля 2019
21:2430 июля 2019
21:1630 июля 2019
21:1130 июля 2019
21:0830 июля 2019
19:5730 июля 2019
19:4230 июля 2019
19:3230 июля 2019
19:0330 июля 2019
18:5030 июля 2019
18:1430 июля 2019
17:5830 июля 2019
17:3330 июля 2019
17:2830 июля 2019
17:1630 июля 2019
17:1430 июля 2019
17:0730 июля 2019
16:5930 июля 2019
16:5430 июля 2019
16:3830 июля 2019
16:1630 июля 2019
16:0830 июля 2019
16:0830 июля 2019
15:5630 июля 2019
15:4730 июля 2019
15:3030 июля 2019
15:2230 июля 2019
15:1830 июля 2019
15:1430 июля 2019
14:5330 июля 2019
14:3730 июля 2019
14:2030 июля 2019
14:0130 июля 2019
13:5130 июля 2019
13:4430 июля 2019
13:3830 июля 2019
13:2630 июля 2019
13:0230 июля 2019
13:0230 июля 2019
12:5730 июля 2019
12:5030 июля 2019
12:4030 июля 2019
12:3330 июля 2019
12:1730 июля 2019
12:0130 июля 2019
12:0130 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:1330 июля 2019
11:0230 июля 2019
10:4730 июля 2019
10:2330 июля 2019
10:2330 июля 2019
09:5730 июля 2019
09:4830 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:3230 июля 2019
09:1430 июля 2019
08:5830 июля 2019
08:5130 июля 2019
08:5030 июля 2019
08:4130 июля 2019
08:1430 июля 2019
08:0630 июля 2019
07:5930 июля 2019
07:5630 июля 2019
07:4930 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:4530 июля 2019