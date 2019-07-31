ВЦИОМ: Большинство россиян уверены, что все виды рака одинаково трудно лечить
В одинаковой сложном лечении всех видов рака уверены 56 процентов россиян. Соответствующие данные были получены по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения к Всемирному дню борьбы с раком легкого.
По мнению 27 процентов граждан, среди всех онкологических заболеваний можно выделить отдельные трудноизлечимые. В этом случае рак легкого ставится на второе место после рака крови.
Кроме того, 72 процента опрошенных назвали лечение рака слишком дорогим и недоступным большинству пациентов. При этом 52 процента респондентов ничего не знают о таком методе, как иммунотерапия.
С онкологическими заболеваниями в своем окружении сталкивались 70 процентов россиян — диагноз ставили их знакомым или близким.
Опрос проводился методом телефонного интервью 20 и 21 июля. В нем приняли участие 3,2 тысячи респондентов, передает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Главный онколог поддержал идею премирования за выявление рака на медосмотре