Синоптики сообщили, когда в Москву придет потепление
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что до 4 августа температура воздуха на территории столицы повысится до 19 градусов тепла. Неделю спустя данная отметка будет преодолена.
По словам Поздняковой, самым холодным днем этого месяца станет вторник, 31 июля. Температура едва достигнет 14 градусов.
— В последующие дни характер погоды у нас будет немного меняться — будет преобладать переменная облачность, постепенно ночная и дневная температура станет теплее на пару градусов, — передает РИА Новости слова главного специалиста столичного Метеобюро.
Также она подчеркнула, что погодные условия станут более комфортными из-за того, что в городе стихнут порывы ветра. Однако пока что, как говорит Позднякова, аномалия температур остается отрицательной.
Читайте также: Последний день июля в столице может стать самым холодным за 70 лет