«Черную луну» можно будет увидеть в августе
• 13:50 • 31 июля 2019
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По словам ученых, наблюдается «черная луна» раз в 2,5 года
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Астрономы Европы и Азии сообщили о редком небесном явлении «Черная луна», сообщает «Мир 24».
Под ним понимается второе новолуние в одном и том же месяце календаря. В августе это случится 1-го и 30-го. Луна будет на небольшом расстоянии от Солнца и повернется к Земле ночной стороной. Увидеть ее можно будет только при ясной погоде: она будет напоминать бледный, слабо светящийся диск.
По словам ученых, наблюдается «черная луна» раз в 2,5 года. В последний раз это явление было 30 октября 2016 года. Следующую «черную луну» нужно ждать около трех лет.
Ранее сообщалось, что в августе россияне получат возможность увидеть звездопад Персеиды и загадать желание.
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