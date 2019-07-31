Гендир РЖД рассказал о появлении женщин-машинистов
• 17:36 • 31 июля 2019
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Подчеркивается, что эти планы можно будет реализовать после принятия соответствующего законодательства
Фото: Cветлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что на локомотивах в 2021 году ожидается начало работы женщин-машинистов.
По его словам, мест с производством, которое считается вредным, все меньше и меньше. Белозеров подчеркнул, что в настоящее время идет работа над улучшением дизайна локомотивов и моторвагонного состава. К тому же техническое оснащение поездов становится все современнее.
— Дома для отдыха локомотивных бригад и многое иное — уже все построено для того, чтобы женщины комфортно могли себя чувствовать в новой профессии, — заявил Белозеров в эфире «РЖД-ТВ».
Подчеркивается, что эти планы можно будет реализовать после принятия соответствующего законодательства.
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