Как корреспондент «ВМ» освоила игру в городки

Соревнования пройдут сразу на нескольких площадках: в музее-заповеднике «Коломенское», на Воробьевых горах, в парке культуры и отдыха «Братеевская пойма».

Событие знаковое, а я ни при чем — в городки играть не умею, подумала я и решила, что пришла пора исправить это недоразумение. Не так уж это и сложно, рассуждала я: знай маши себе битой да сбивай чурки — деревянные цилиндры. Однако заручиться поддержкой специалиста все же не помешает, и я обратилась за помощью к исполнительному директору Федерации городошного спорта Москвы Владимиру Капаеву.

...На площадке я не волнуюсь: если в старину даже деревенские детишки умели играть в городки, то я, современная женщина XXI века, еще недавно регулярно посещавшая фитнес-клуб, уж как-нибудь эту науку осилю.

Владимир Капаев приносит три биты и пять деревянных чурок — они и есть те самые городки, а по-русски рюхи.

— Владимир Кириллович, как получилось, что такая простенькая игра в свое время стала такой популярной? — спрашиваю своего наставника, давая понять, что к затее освоить городки отношусь не слишком серьезно — так, ради забавы.

— Да будет вам известно, городошные бои любили и Петр Первый, и Александр Суворов, — сообщает мне тренер. — Последний, кстати, ратовал за то, чтобы все солдаты играли в городки. Игра стратегическая, улучшает глазомер, меткость, координацию и мышление, здесь думать нужно. Да в эту «простую» игру с удовольствием играли лучшие умы России: писатели Лев Толстой и Максим Горький, певец Федор Шаляпин, академик Иван Павлов. А еще Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Климент Ворошилов и Владимир Ленин.

Ленин? Точно! Об этом же Андрей Вознесенский писал: Ну, если такие люди с удовольствием играли в городки, мне грех не попробовать! Значит, есть в них какая-то тайна!

— Тайн особых нет, — улыбается Владимир Кириллович. — Нужно битой вышибить по очереди 15 комбинаций. Кто сделает это быстрее, тот и победитель. Площадку для игры можно организовать за пять минут на ровной поверхности — на земле или на асфальте.

Вот этот квадрат, площадью 2 на 2 метра, называется «город». В нем из пяти городков строим одну из 15 фигур, а потом отходим на «кон» (13 метров) и пытаемся выбить их за черту «города».

— Теоретически понятно, — бубню растерянно. — Но расстояние в 13 метров с моей близорукостью... Это же, это же... как до Луны!

— Хорошо, — идет навстречу Владимир Кириллович, — пробуем с полукона, это шесть с половиной метров. Хотя... Давайте сначала с четырех. Держите биту!

— Ого! Увесистая какая! Они все такие?

— Ваша — для начинающих, весит всего один килограмм 200 граммов, а вообще биты разные бывают, есть и по 4,5 килограмма, а вот длина у всех — ровно метр.

Моя уверенность в том, что я легко справлюсь с игрой, пошатнулась. Эх, по себе ли я дерюжку выбрала?

— Давайте я пока фигуру построю, мне, например, нравится та, что называется «пулеметное гнездо», — оттягиваю я момент своего неминуемого (я теперь в этом практически не сомневаюсь) позора.

— Раньше эта фигура называлась «бабушка в окошке», а еще есть «самолет», «часовые», «артиллерия», — объясняет мне наставник. — Самой сложной считается «письмо». Городки стоят по четырем углам и один в центре, а выбить, то есть «распечатать письмо», нужно в два захода.

— Это невозможно! Со-вершен-но! — округляю глаза.

— Возможно,— смеется Владимир Кириллович. — Некоторые наши чемпионы с одной попытки справляются!

Ну вот, бабушка» выглядывает в окошко — фигура построена. Отходим на четыре метра. В городошном спорте, как в танцах, нужно чувствовать свое тело.

— Встаем боком к «городу», ноги вместе, бита — в правой руке, прицеливаемся (для этого можно использовать левую руку, вытянутую вперед), — комментирует тренер свои движения. — Затем делаем выпад, переносим вес на левую ногу, ведем правую руку к левой и мечем биту в цель!

Бита стремительно летит вперед, и «пулеметное гнездо» разлетается в разные стороны.

— Теперь вы! — командует Капаев.

Старательно копирую позицию, показанную им. Ноги ровно, выпад и бросок — бита беспомощно выскальзывает из потных от волнения ладоней и с шумом катится по асфальту. От досады мне хочется заплакать.

— Замах сильнее нужен, — спокойно, без раздражения объясняет причину моей неудачи тренер. — А все остальное неплохо для первого раза. Ну, пробуем еще!

Пробуем. И еще, и еще, и еще. Безрезультатно. Однако с каждой попыткой мой азарт становится сильнее. Снова фокусируюсь на фигуре, прицеливаюсь, размахиваюсь, и... три городка покидают стены «города».

Крик победителя — мой крик — разносится над площадкой.

Ну что сказать? Городки затягивают! Зная об этом, мой тренер не удивился, когда я набралась смелости и спросила: «А можно еще?»

ИГРАЛИ ВСЕ

Игре в городки больше двух веков. Первые описания любимой русскими забавы появились в начале XIX века в европейских изданиях и были проиллюстрированы гравюрами. Как вид спорта городки сформировались к 1923 году. С 1936 года проводились чемпионаты СССР по городкам. В 1960–1970-е годы городками занимались 350 тысяч человек.

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