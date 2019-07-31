Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере Москвы
• 20:13 • 31 июля 2019
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на пересечении улицы Космонавтов с проспектом Мира и улицей Ярославской.
Территория площадью 6,08 гектара расположена в Алексеевском районе столицы. Для безопасного движения пешеходов планируется демонтировка ограждений на улице Космонавтов. Там же обустроят пешеходный переход вдоль площади Шарля де Голля.
В рамках проекта не предусматривается установка новых объектов капитального строительства. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
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