Властям Иркутской области напомнили о контроле коммунальных платежей
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко поручил властям Иркутской области контролировать начисление коммунальных платежей в пострадавших от паводка районах. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.
— Очень прошу внимательно следить за процессом выставления коммунальных платежей в районах, где отключалось водоснабжение. Сейчас как раз период, когда идет выставление счетов за коммунальные услуги, поэтому проследите, чтоб не было такого, что люди отселены, а им платежки выставляют, — заявил Мутко.
Кроме того, будет решен вопрос компенсации ресурсоснабжающим организациям.
Напомним: Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в пострадавших районах Иркутской области. Ранее сообщалось, что он посетит этот регион 1 августа. Отмечается, что в рамках визита будут проверены процесс восстановления жилья и социальной инфраструктуры и работа системы информирования жителей.
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