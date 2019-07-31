Почти две тысячи человек в Иркутской области остаются без электроснабжения
Практически две тысячи человек остаются без электроснабжения из-за паводка в Иркутской области. Такие данные следуют из материалов Минэнерго России.
— Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 10 населенных пунктах (1994 человека), социально значимые объекты (11). Мощность отключенных потребителей — 1,34 МВт, — отмечается в сообщении.
Без электроснабжения остаются люди в таких населенных пунктах, как Баракшин, Уйгат, Красный Октябрь, Казаково, Игнино, Октябрьск, Самара, Альбин, Тулун и поселок Евдокимово.
Уровень воды в реке Ие составляет 1100 сантиметров по состоянию на 17:00 31 июля. При этом критическая отметка — 700 сантиметров, сообщает РИА Новости.
Напомним: ранее более тысячи человек были эвакуированы за минувшие сутки в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках. В воскресенье, 28 июля, из-за сильных дождей были затоплены шесть районов области. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко посетит пострадавшие районы Иркутской области 1 августа.
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