Московский ученый допустил попадание гари от сибирских пожаров в США
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал, какой путь могут проделать частички гари от лесных пожаров, охвативших Сибирь.
По мнению ученого, не исключено, что гарь может достичь США или Канады — этому поспособствует преобладание атмосферных потоков, направленных с запада на восток, с учетом вращения Земли.
Эксперт также допустил, что «частицы могут круг вокруг земного шара сделать», однако подчеркнул, что при дыхании они никак не будут ощущаться.
Александр Кислов также крайне скептически отозвался о версии, связывающей лесные пожары с глобальным потеплением. По его словам, нет соответствующего однозначного научного обоснования, сообщает РИА Новости.
Напомним, лесные пожары охватили территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Бурятии. К тушению привлекли авиацию МЧС. Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину содействие в ликвидации бедствия.
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