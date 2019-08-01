Более 250 исторических фотографий представят москвичам в честь 80-летия ВДНХ
Более 250 исторических фотографий появились в электронном издании «От ВСХВ к ВДНХ», которые были отобраны Главархивом в честь 80-летия Выставки достижений народного хозяйства. Жители Москвы смогут полюбоваться ими и узнать интересные факты об одной из главнейших городских достопримечательностей на портале «Московской электронной школы».
Известно, что электронная книга состоит из двух глав. Помимо русскоязычной версии, есть и издание, переведенное на английский язык. В одной из частей можно ознакомиться с периодом с 1939 по 1959 год, а в другой — узнать о том, как менялся выставочный центр с 1959 года по наши дни.
— В объективы фотокамер корреспондентов ТАСС попала демонстрация 16 июня 1959 года, посвященная открытию ВДНХ, а также визиты на выставку высокопоставленных зарубежных гостей, включая глав государств Вьетнам и США — Хо Ши Мина и Ричарда Никсона. Кроме того, на фотографиях можно увидеть образцы снаряжения первых советских космонавтов, макеты межпланетной станции, планетохода и многое другое, — рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.
Также отмечается, что тираж книг ограничен, и найти их в продаже будет невозможно. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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