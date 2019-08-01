Алибасов намерен взыскать 100 миллионов рублей с производителя «Крота»
Директор по пиару Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер намерен взыскать после обращения в суд 100 миллионов рублей с производителя средства для очистки труб «Крот». Кроме того, иск будет касаться и гипермаркета, в котором сантехническая жидкость была приобретена.
Заявление Алибасов и его адвокат собираются подать 7 августа.
Указанная сумма была также озвучена директором продюсера. Алибасов оценил причиненный себе моральный ущерб в 15 миллионов рублей, а вред здоровью — в 85 миллионов.
В последнюю сумму продюсер планирует включить расходы на лечение и упущенную выгоду из-за своей болезни, передает агентство городских новостей «Москва».
Претензии к гипермаркету заключаются в том, что «Крот» там продается в опасной упаковке.
Напомним, что в июне 2019 года стало известно об отравлении Алибасова чистящим средством «Крот», которое, по его словам, он выпил по ошибке. Долгое время музыкант находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, где врачи боролись за его жизнь.
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