Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерок
В четверг, 1 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-востоке столицы подозреваемого в ограблении пенсионерок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Им оказался 21-летний приезжий молодой человек. Согласно предварительным данным, он зашел следом за 80-летней женщиной в подъезд дома, находящегося на проезде Шокальского. После чего злоумышленник выхватил сумку, в которой находились продукты, документы и 15 тысяч рублей, а затем скрылся.
Помимо этого, полиция установила, что подозреваемый причастен еще к одному преступлению. По версии следствия, на следующий день молодой человек ограбил еще одну пенсионерку.
По факту преступлений возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.
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