Победитель аукциона построит торгово-бытовой комплекс в районе Западное Дегунино

Участок под строительство торгово-бытового комплекса выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.
Площадь участка составляет почти 0,3 гектара. Организатор аукциона — Департамент по конкурентной политике.
— Компания-победитель получит возможность возвести торгово-бытовой центр площадью 5,4 тысячи квадратных метров. В комплексе смогут разместиться мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки, магазины и рестораны, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Земельный участок находится в районе Западное Дегунино на улице Маршала Федоренко. Начальная стоимость — 10,3 миллиона рублей. Договор аренды заключат с победителем на три года и два месяца. Подать заявку на участие в торгах можно до 19 августа, аукцион пройдет 22 августа 2019 года.
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