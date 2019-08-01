Столичные власти приняли решение о возобновлении строительства станции «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях анонсировал возобновление работ по созданию станции «Суворовская» на действующей Кольцевой линии метро. «ВМ» первой спустилась под землю и выяснила, на какой стадии сейчас работы.

Сергей Собянин напомнил историю «Суворовской». Тринадцатая станция на кольце мелькала в планах более полувека назад.

— Под названием "Площадь Коммуны" она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом, — отметил мэр.

В Генеральном плане начала 1970-х эта станция также фигурировала. К идее ее создания вернулись более 20 лет спустя. Еще в 1990-х годах прорабатывалась возможность строительства этой станции. Площадка под нее была заложена возле театра Дурова, фактически под самим зданием. Однако впоследствии из-за технических сложностей, длительных сроков строительства и высокой стоимости от проекта отказались.

Усилия строителей сосредоточились на возведении станции Люблинско-Дмитровской линии — «Достоевская» должна была стать транспортным порталом к северу столицы.

— В 1993 году мы пришли на эту площадку сооружать «Достоевскую», — вспоминает заместитель генерального директора строительно-монтажного управления № 6 АО «Мосметрострой» Юрий Левченко, за плечами которого 47 лет работ по созданию метро и дорог в городе. — До 1996 года шло освоение площадки, за те годы мы прошли один ствол и две трети одного станционного тоннеля в сторону «Сретенского бульвара».

Проблемы с финансированием привели к тому, что к началу 1997 года работы на «Достоевской» прекратили на десять лет. За эти годы законсервированная площадка обросла сталактитами.

— Спускаешься, а внизу тишина и сосульки по метру висят над головами, — продолжает Юрий Левченко. — Решение 2007 года о достройке «Достоевской» позволило аккумулировать силы сразу нескольких управлений «Мосметростроя», и за три года станцию сдали.

Но остался ствол шахты. Долгие обсуждения вывели специалистов на два проекта. Один предполагал строительство еще одной станции на кольце.

— Появились проекты подходных выработок для будущей «Суворовской», — рассказывает Юрий Николаевич. — Было решено сделать обходные тоннели, по которым могли бы потом пойти поезда. Когда мы, проделав громадную работу, вышли на трассы тоннелей, от идеи строить 13-ю станцию на Кольцевой линии отказались.

Долго думали, что же делать с несостоявшимся проектом. В итоге стройку было решено законсервировать на десять лет, соответствующий документ появился в 2017 году.

— С прошлого года мы занимались консервацией станции, проект был выпущен «Метрогипротрансом», — добавляет Юрий Левченко. — Нам предстояло провести контрольное нагнетание по всем выработкам, чтобы уменьшить водоприток на объекте. На ряде штолен необходимо было провести гидроизоляцию и выполнить обделку, которая выдержала бы целое десятилетие.

В настоящее время на «Суворовской» идет укрепление грунта, чтобы предотвратить возможное обрушение массивов. По графику все работы должны быть завершены в марте следующего года.

Но городские власти решили не консервировать, а достроить «Суворовскую».

— Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города, — подчеркнул Сергей Собянин. — "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее будет пересадка на станцию "Достоевская".

В столичном Стройкомплексе в свою очередь заявили, что создание "Суворовской» на действующей Кольцевой линии займет не менее пяти лет. У строителей есть два варианта, как это можно сделать.

— Первый вариант — проложить обходные тоннели и выйти затем на пересадку с «Достоевской». Второй сценарий предполагает частичное повторение опыта с возведением «Тверской», которую возводили на действующем перегоне, — говорит Юрий Левченко. — Однако сейчас лучше закрыть часть Кольцевой линии, чтобы возвести «Суворовскую».

В любом случае проект будут готовить и рассматривать более полугода. Только после того, как его выпустят, для строителей станет понятно — как именно они будут возводить «Суворовскую». Пока, по предварительным расчетам, ее создание может занять от 4 до 7 лет в зависимости от развития ситуации с градостроительной документацией.

«Суворовская» пройдет выше «Достоевской» на 7,5 метра. Для ее создания задействуют имеющиеся два ствола шахт, один из которых остался еще с тех пор на Олимпийском проспекте.

— Через эту площадку либо сделаем вентиляционные выработки, либо начнем строительство станции. Еще один ствол предстоит соорудить на улице Дурова, — объясняет Юрий Левченко. — «Суворовскую», скорее всего, построим с помощью горного способа.

Несмотря на то, что «Суворовская» станет 13-й по счету на Кольцевой линии, у метростроевцев суеверий по этому поводу нет. Главной сложностью они называют создание самого проекта, а после — перенос коммуникаций, которыми обросла площадка за время своего существования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— «Суворовская» — станция глубокого заложения, с возобновлением работ по ее созданию связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. По нашим оценкам, она будет построена не раньше чем через пять лет. В настоящее время разрабатывается градостроительная документация для строительства станции. Параллельно этот проект планируется включить в программу развития метро и Адресную инвестиционную программу города, после чего он получит необходимое финансирование.

Само решение о возобновлении проекта строительства станции "Суворовская" было принято из-за потенциального роста пассажиропотока в этом районе. Эта территория активно развивается и нагрузка на действующие станции велика. К тому же Люблинско-Дмитровская линия остается единственной, не имеющей пересадки на кольцо на севере. Это создает неудобства для пассажиров, которым приходилось делать большой крюк. Сейчас, обеспечивая такую возможность, мы создаем множество дополнительных маршрутов для передвижения горожан, сокращая время, необходимое на дорогу, и в целом снижая загруженность подземки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Тринадцатую станцию Кольцевой построят вопреки воле Сталина

Колонка обозревателя "ВМ" Никиты Миронова

В Москве построят 13-ю станцию Кольцевой линии — «Суворовскую».Смысл очевиден: чтобы на северо-востоке столицы появился переход с салатовой ветки на Кольцевую линию. Но, как считают мистики, само строительство — акт алхимический (далее...)