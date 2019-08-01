Более десяти новых аттракционов появится на ВДНХ
Парк из 12 аттракционов планируется построить на территории ВДНХ. Пять из них будут круглогодичными. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.
Он отметил, что раньше парк развлечений находился слева от центрального входа. Новый парк разместится там же, но будет немного больше.
— Часть аттракционов будут привычными — это всякого рода цепочки, другие же станут сюрпризами. Две «американские горки» под куполом запланированы, причем под них уже отлита плита, — заявил Шогуров.
Кроме того, планируется построить колесо обозрения. Шогуров также добавил, что часть аттракционов будет располагаться в павильонах. В частности, это коснется комнаты страха, которая была разработана с применением VR-технологий.
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