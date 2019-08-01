Шереметьево назвало самые пунктуальные авиакомпании
Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги рейтинга пунктуальности пассажирских авиакомпаний за первую половину 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
С января по июнь было выполнено 188 346 взлетно-посадочных операций, что на 14,6 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. В условиях динамичного роста пассажиропотока аэропорт сохраняет высокую пропускную способность.
Рейтинг авиаперевозчиков был составлен на основе пунктуальности посадки, отправления с места стоянки и взлета воздушного судна.
В категории «Иностранная авиакомпания с пассажиропотоком менее 100 тысяч человек в год» первое место заняла British Airways. В аналогичной категории с пассажиропотоком от 100 до 250 тысяч лидером стала Alitalia. В категории с пассажиропотоком свыше 250 тысяч победителем стала Air Astana.
Tianjin Airlines признана лучшей иностранной авиакомпанией из Азии. Среди российских авиаперевозчиков лидером стала «Северсталь». В призовую тройку также попали Pegas Fly и «Россия».
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