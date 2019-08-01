Что делать, если задержали рейс

Сразу стоит отметить, что если вы поняли, что ваши планы сорваны, бежать ругаться к сотрудникам аэропорта бесполезно. Они не виноваты, так как к прилетам и вылетам самолетов не имеют никакого отношения. Направлять свой праведный гнев необходимо в сторону сотрудников авиакомпании, которые должны присутствовать в каждом аэропорту.

Найдя представителя вашего перевозчика, в первую очередь зафиксируйте факт задержки, составив так называемый коммерческий акт: документ, подтверждающий обстоятельства незадавшейся поездки. Экземпляр акта станет доказательством того, что вы не прогуливали работу, а ждали в аэропорту отправки на родину.

Потом необходимо запросить причину задержки. Дело в том, что при определенных условиях в возмещении могут отказать. Например, если самолет остался на земле по не зависящим от него причинам (чаще всего — непогода).

— Если авиакомпания отложила или задержала рейс по техническим причинам, которые могут повлиять на безопасность полета, то это тоже станет уважительной причиной, — рассказал авиаюрист, основатель юридической фирмы Алексей Елтунов. — Мнение судей здесь может разделиться.

Убедившись, что случай не попадает в категорию «уважительных», клиент должен составить претензию в авиакомпанию с требованием возместить расходы и, возможно, моральный ущерб. При этом компенсацию можно требовать как за сданный билет, так и за покупку нового, если до этого дошло.

А вот для получения возмещения морального вреда следует зафиксировать, что из-за данной ситуации поднялось давление или обострилась хроническая болезнь. Тогда можно указать суду, что все это повлекло дополнительные моральные, нравственные и физические страдания.

Эксперт подчеркнул, что требования по компенсации из-за задержек рейсов в подавляющем большинстве случаев удовлетворяются. Так что не стоит стесняться обращаться с жалобами, если вы застряли в аэропорту.

— Случаи, когда признается правота перевозчика — скорее исключение. В моей практике был случай, когда пришлось выступать на стороне авиакомпании, которую пассажир обвинил в опоздании на стыковочный рейс из-за задержки вылета. Нам тогда удалось доказать, что случай подходил под уважительный. Второй самолет, который улетел без пассажира, принадлежал другой авиакомпании, это влекло дополнительные риски, пассажир был в курсе этого. Но, повторяю, такое бывает очень редко. В 99 процентах случаев клиенту присудят возмещение расходов, — заключил Алексей Елтунов.

Права туриста

Рейс задержан. Сроки упущены, компенсации затребованы. Но вы все еще в аэропорту, и сделать с этим ничего нельзя. На что можно рассчитывать, если погода или другие причины не дают вам отправиться в пункт назначения?

Правила по предоставлению условий для ожидания рейса в случае задержки у авиакомпаний разные. Где-то готовы только предоставить питьевую воду, где-то авиакомпания за свой счет предоставляет еду. В России с 21 октября 2007 года действуют федеральные авиационные законы.

— Эти предписания носят общее название «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». В них оговариваются обязательства перевозчика, которые должны быть выполнены в любом случае, — сказала юрист частной практики Алена Стародубцева. — Если рейс задерживается от 15 минут до двух часов, пассажирам с детьми до 7 лет нужно предоставить доступ в комнату матери и ребенка, а также обеспечить всем хранение багажа. После двух часов ожидания вы имеете право на два бесплатных звонка и два электронных письма, а также питьевую воду.

Пассажиров, которые ждут больше четырех часов, авиакомпания обязана накормить горячим ужином.

Это можно сделать, раздав ваучеры на фиксированную сумму в ресторан аэропорта.

И наконец, если вы ждете больше шести часов ночью или больше восьми — днем, вам должны предоставить комнату в гостинице, а также бесплатный проезд до нее и горячее питание.

Конечно, за счет перевозчика. Если же вы не хотите, например, делить номер с незнакомым человеком, можно снять отдельный номер и предоставить чеки для компенсации.

А как у них?

В странах Евросоюза с 2005 года действуют стандарты ЕС по защите прав авиапассажиров. В соответствии с ними пострадавшему пассажиру предоставляются трансфер, возможность отправки рейсами других авиакомпаний или (если все перечисленное невозможно) питание, место в гостинице. Предусмотрена и обязательная выплата компенсаций, получение достоверной и оперативной информации по произошедшей ситуации с рейсом.

СПРАВКА

Подсказать, где именно находится представительство авиакомпании, должен ее сотрудник, работающий у стойки регистрации на рейс. Авиакомпания может попытаться отказать в объяснении причин задержки. В этих случаях обращайтесь к администрации аэропорта.

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