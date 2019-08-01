Мать Овечкина резко отреагировала на информацию об уходе сына из спорта
Известный хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может завершить карьеру через два года. Об этом сам спортсмен заявил журналистам 1 августа.
Как обмолвился Александр, уже на следующий год будет осуществлен локаут — запрет на соревнования, пока игроки клуба не пойдут на уступки в величине гонораров. Многие звезды хоккея могут в этот период сменить работу. Не исключил этого и Александр, уточнив, что «вопрос о завершении карьеры зависит от здоровья».
«Вечерняя Москва» позвонила Максиму Горскому, менеджеру хоккеиста, и спросила, насколько вероятно, что спортсмен покинет НХЛ через два года. Максим отказался комментировать, сказав, что он агент Александра по рекламным контрактам, а карьерного агента у нападающего в России нет.
Мама хоккеиста Татьяна Николаевна на звонок корреспондента «ВМ» отреагировала достаточно резко.
— Хватит заниматься ерундой и звонить по непонятным вопросам, — заявила она.
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