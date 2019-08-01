Компенсационные автобусы перевезут пассажиров закрытых станций метро
С 3 августа в столице вводятся ограничения движения, связанные с реконструкцией Филевской линии метро.
Ограничения введут в районах Филевский Парк и Дорогомилово для обеспечения движения компенсационных автобусов, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Компенсационный транспорт будет курсировать между временно закрытыми станциями метро Филевской линии от «Киевской» до «Кунцевской».
Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке Большой Дорогомиловской улицы от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Запрет на остановку-стоянку введeн на Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, на улице Барклая — от Большой Филевской до Сеславинской, на набережной Тараса Шевченко — парковочный карман перед поворотом на Украинский бульвар и на разворотной площадке в районе дома № 2, корпус 1, по Новозаводской улице. Закроют и правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.
Все ограничения будут сняты утром 5 августа, уточнили в ЦОДД.
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