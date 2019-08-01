Организацию перехода между «Полежаевской» и «Хорошевской» закончат до конца сентября
Работы по организации перехода между станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии и станцией «Хорошевская» Большой кольцевой линии столичной подземки закончат осенью.
Сообщается, что уже окончены основные строительные работы по реконструкции вестибюля станции «Полежаевская».
— Сейчас ведутся пусконаладочные работы по системам освещения, связи, вентиляции и кондиционирования, необходимым для комфортного пребывания пассажиров на станции, — говорится в новости представителей метро Москвы.
По словам представителей Московского метрополитена, для информирования людей о продлении сроков проведения работ на станции «Полежаевская» размещены информационные плакаты.
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