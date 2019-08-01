Сорок номинантов вышли в финал конкурса «Лучший реализованный проект»
Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы информирует, что финалистами конкурса «Лучший реализованный проект 2018 года» стали 40 участников.
Из 107 проектов, заявленных в этом году на конкурс, комиссия отобрала 40 по всем 12 номинациям, в том числе по четыре в категориях «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности», «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования»
Три участника вышли в финал в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети».
На сайте конкурса, выставке проектов в павильоне «Макет Москвы» и портале «Активный гражданин» было организовано открытое голосование по определению победителей конкурса. По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в голосовании приняли участие не менее 160 тысяч человек, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одержал победу на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.
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