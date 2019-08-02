Следком отказал в возбуждении дела против отца сестер Хачатурян
Адвокат Алексей Паршин заявил, что Следственный комитет России не стал возбуждать дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его дочерей.
Юрист подчеркнул, что в возбуждении дела отказано не по реабилитирующим обстоятельствам — постановление об отказе вынесут в связи со смертью Михаила Хачатуряна. Однако в документе перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт, утверждает Паршин.
При этом в случае несогласия родственников умершего с данным постановлением уголовное дело все же возбудят — для попытки доказать его невиновность во вменяемых преступлениях, сообщает РИА Новости.
Ранее суд признал трех сестер Хачатурян виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, девушки втроем убили своего отца. При этом во внимание принимался аргумент защиты, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — насилию. Следствие занялось проверкой данных сообщений.
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