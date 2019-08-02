Эксперт рассказал о самом чистом месте на побережье Черного моря
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самым чистым участком черноморского побережья можно считать мыс Тарханкут в Крыму.
Как пояснил специалист, это объясняется спецификой направления течения, благодаря чему данный участок омывают воды из глубоководной части моря. Соответственно, именно у мыса Тарханкут — самая прозрачная вода на побережье.
В целом на южном побережье Крыма чище, нежели в остальных районах черноморского побережья, указал Коновалов. Этому не препятствует размещение крупного портового города — Ялты, поскольку «выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения».
Самыми грязными участками побережья считаются заливы и мелководье, отметил эксперт: румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Хуже всего обстоит дело вблизи портов, цитирует Коновалова РИА Новости.
Между тем ранее нашествие тысяч ядовитых медуз на курорт Крыма попало на видео.
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