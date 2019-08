Бузова высказалась по поводу пожаров в Сибири

View this post on Instagram

Как никогда согласна с @maxgalkinru Мне тоже приходит огромное количество сообщений по поводу пожаров в Сибири Но такая истерия почему-то первый год В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню... Сейчас же раздувается тема, словно специально При этом леса горят не то, что годами, а веками... В России, в Канаде, в США - везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека? Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил: "Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов". Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе - мусор, случайные поджоги. Ну и конечно, то что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает человеку Я тоже, как и многие из вас, не там, а в Москве, тоже не вижу это все в воочию. Но истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за её сохранение #ялюблюсвоюстрану#мысливслух#БУЗОВА