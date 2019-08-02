Бузова высказалась по поводу пожаров в Сибири
Российская телеведущая и певица выставила новый пост в социальной сети Instagram, в котором она высказалась на тему пожаров в Сибири.
В своей публикации она заявила, что полностью согласна с точкой зрения Максима Галкина, который на днях тоже поделился с подписчиками своим мнением по поводу стихийного бедствия в российских лесах.
Бузова заявила, что подобное происходит и в других странах, например, — в Канаде.
— Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги. Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает человеку. А истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инстадолг? Я просто люблю свою страну и по ночам молюсь за её сохранение, — поделилась своими мыслями знаменитость.
Подписчики звезды отреагировали на пост по-разному: кто-то согласился с певицей, а другие высказались наперекор ее точке зрения.
«В этот раз масштабы катастрофы несравнимы, Оля!» — написала телеведущая Виктория Боня.
«Не ожидала... разочарована», — отреагировала на слова Бузовой поклонница.
«Согласна Оля, истерию раздувают. А людям, в первую очередь не истерить надо, а начать с себя: не жечь костры, не бросать окурки и бутылки, чтобы не возникали пожары», — согласилась с артисткой пользователь сети.
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Как никогда согласна с @maxgalkinru Мне тоже приходит огромное количество сообщений по поводу пожаров в Сибири Но такая истерия почему-то первый год В прошлом году горел лес и была тишина. В 2010, когда смог погладил всю Москву, тоже настолько массовой истерии не припомню... Сейчас же раздувается тема, словно специально При этом леса горят не то, что годами, а веками... В России, в Канаде, в США - везде, где летом жаркий сухой климат и много деревьев Допустим, текущие чиновники на местах дураки, но вы хотите сказать, что за все эти десятилетия во всем мире не нашлось адекватного человека? Даже премьер Канады, когда горела громадная территория в его стране, говорил: "Лесные пожары являются естественной частью экосистемы леса и важны для поддержания здоровья и биоразнообразия лесных массивов". Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе - мусор, случайные поджоги. Ну и конечно, то что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает человеку Я тоже, как и многие из вас, не там, а в Москве, тоже не вижу это все в воочию. Но истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инста-долг? Я просто люблю свою страну, и по ночам молюсь за её сохранение #ялюблюсвоюстрану#мысливслух#БУЗОВА
Ранее свои мнения насчет лесных пожаров в Сибири высказали в соцсетях и другие знаменитости, включая Ксению Собчак и Филиппа Киркорова, которые также были солидарны с точкой зрения Галкина.
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