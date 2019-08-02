Бузова высказалась по поводу пожаров в Сибири

Российская телеведущая и певица выставила новый пост в социальной сети Instagram, в котором она высказалась на тему пожаров в Сибири.

В своей публикации она заявила, что полностью согласна с точкой зрения Максима Галкина, который на днях тоже поделился с подписчиками своим мнением по поводу стихийного бедствия в российских лесах.

Бузова заявила, что подобное происходит и в других странах, например, — в Канаде.

— Понимаете, нельзя по щелчку пальцев поменять природный ход. Можно только бороться с тем, где мы сами вредим природе — мусор, случайные поджоги. Ну и, конечно, то, что сейчас и происходит у нас, тушить там, где это угрожает человеку. А истерика в соцсетях с курортов ничего не даст конкретного, или это у нас сейчас стал так считаться гражданский инстадолг? Я просто люблю свою страну и по ночам молюсь за её сохранение, — поделилась своими мыслями знаменитость.

Подписчики звезды отреагировали на пост по-разному: кто-то согласился с певицей, а другие высказались наперекор ее точке зрения.

«В этот раз масштабы катастрофы несравнимы, Оля!» — написала телеведущая Виктория Боня.

«Не ожидала... разочарована», — отреагировала на слова Бузовой поклонница.

«Согласна Оля, истерию раздувают. А людям, в первую очередь не истерить надо, а начать с себя: не жечь костры, не бросать окурки и бутылки, чтобы не возникали пожары», — согласилась с артисткой пользователь сети.

Ранее свои мнения насчет лесных пожаров в Сибири высказали в соцсетях и другие знаменитости, включая Ксению Собчак и Филиппа Киркорова, которые также были солидарны с точкой зрения Галкина.

Читайте также: Опубликована фотография лесных пожаров в Сибири из космоса