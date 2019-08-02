Пятеро вооруженных людей ограбили квартиру в центре столицы
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пятерых неизвестных, подозреваемых в квартирном разбое. Инцидент произошел в Пресненском районе столицы, проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
— Угрожая потерпевшему предметами, похожими на нож и пистолет, они открыто похитили 52 тысячи рублей, личные вещи и документы, после чего скрылись, — указано в сообщении ведомства.
Квартира, в которую вошли неизвестные, расположена в доме на улице Большой Грузинской. С сообщением об ограблении в полицию обратился неработающий мужчина 1985 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, устанавливаются все обстоятельства преступления.
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