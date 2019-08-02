День открытых дверей пройдет в «Технограде» 3 августа
Жителей столицы пригласили посетить день открытых дверей, который пройдет в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на территории ВДНХ. Для гостей мероприятия подготовили барабанное шоу, концертную программу и встречу с блогерами.
Дети смогут побывать в игровой комнате под открытым небом и принять участие в интерактиве «Парад сказок». Также для них будут организованы мастер-классы, посвященные развитию интернет-каналов.
С 16:00 посетители смогут побывать на обзорных экскурсиях, посвященных таким профессиям, как робототехник и оператор беспилотного летательного аппарата. Также гостям расскажут о работе дизайнеров интерьеров, художников-аниматоров, поваров и стилистов.
Для любителей спорта будут организованы фитнес- и велошоу. Блогеры и ученые обсудят с гостями научные достижения и открытия, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
День открытых дверей стартует в 11:00 и продлится до 21:00.
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