Пентагон сообщил, сколько США потратили на закупку вооружений в 2018 году
Основные программы США по закупке военной техники и вооружений в 2018 году перешла отметку в 2 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Пентагона.
Уточняется, что в 2017 году эта сумма было меньше более чем на 100 миллиардов долларов.
Больше всего средств США тратит на военно-морские силы (почти 1 триллион долларов). На втором месте закупки Минобороны (624 миллиарда долларов), на третьем — военно-воздушные силы (269 миллиардов). Программы по закупке для сухопутных войск обошлись примерно в 199 миллиардов.
Самым дорогим проектом названа закупка атомных подводных лодок (161,5 миллиарда долларов). Сколько потрачено на закупку истребителей — неизвестно.
В Пентагоне отмечают, что на закупки стали тратить больше в связи с увеличением их объема и повышением стоимости на некоторые программы.
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