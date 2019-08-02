Новый маршрут-квест появился на портале «Узнай Москву»
Пользователям портала «Узнай Москву» стал доступен новый маршрут-квест, приуроченный к 80-летию ВДНХ. Во время экскурсии можно узнать об истории создания знаменитых павильонов и значении их декора.
— ВДНХ — крупнейший культурно-исторический комплекс и одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История здесь на каждом шагу. Не пропустить ничего важного гостям поможет новый интерактивный гид, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Маршрут общей протяженностью полтора километра рассчитан на 80 минут. Для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей выставочного комплекса, после прохождения маршрута доступен квест с 11 вопросами. Те, кто пройдет его без ошибок, смогут принять участие в специальном конкурсе и получить памятные подарки — футболки с принтом павильона «Умный город».
Чтобы найти новую экскурсию, требуется перейти во вкладку «Маршруты» на главной странице портала. Все достопримечательности на ней отмечены на интерактивной карте, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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