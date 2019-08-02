Женщина с ребенком чудом спаслись после аварии на Ставрополье

Женщина с ребенком чудом спаслись из перевернутого и разбитого автобуса после аварии, которая произошла на Ставрополье. Отмечается, что они сидели в наиболее пострадавшем в результате ДТП месте транспортного средства.

Спасатели рассказали о том, как им удалось вытащить из автобуса женщину и ребенка.

— Выводя из салона людей, мы услышали крики о помощи, которые доносились из-под образовавшихся завалов. Подойдя ближе, мы выяснили, что женщина с 4-летним ребенком зажаты и не могут пошевелиться. Не теряя времени, мы приступили к освобождению чудом уцелевших граждан от наваленных частей автобуса, — передает РИА Новости сообщение спасателей.

Женщина находилась в шоковом состоянии. Ее сразу же отвели к медицинским специалистам. На тот момент женщину в карете скорой помощи уже ждали два ее ребенка — четырех и девяти лет соответственно.

Напомним, авария произошла в ночь на 2 августа. В настоящее время известно, что после столкновения автобуса, выехавшего по неизвестным причинам на встречную полосу, и грузового автомобиля погибли пять человек. Еще 19 пассажиров пострадали, 15 из них госпитализированы.

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