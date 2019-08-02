Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1957 года постройки
Многоквартирный жилой дом, построенный в 1957 году по индивидуальному проекту в районе Филевский парк, ждет капитальный ремонт, сообщает Москомэкспертиза.
Уточняется, что уже согласована проектная документация, которая необходима для проведения работ. Пятиэтажное задние расположено по адресу: улица Кастанаевская, 26.
- Проектная документация включает в себя ремонт балконных плит и ограждения цветочниц, а также очистку от ржавчины пожарной лестницы, - цитирует сообщение пресс-службы комитета агентство «Москва». - В подъездах разместят новые входные и тамбурные двери, заменят окна, восстановят ограждения лестничных клеток, окрасят стены, потолок и торцы лестничных маршей, а также обновят покрытие пола.
Кроме того, отремонтируют входы в подвал и чердаки, покрасят фасады дома, сделают крышу и приведут в порядок порожки. По всему дому заменят коммуникации. При этом планировка жилых помещений никак не изменится.
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