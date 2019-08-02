Интарс Бусулис: Зритель чувствует искренность
Латвийский певец Интарс Бусулис в интервью argumenti.ru рассказал об участии в телевизионных проектах, выступлениях в России и как ему удалось завоевать любовь слушателей.
Певец отметил, что он не любуется собой на сцене и всегда честно и с душой делает то, что любит.
— Искренность зритель чувствует, я так думаю, — отметил он.
Бусулис рассказал, что принимал участие в нескольких российских шоу: «Голос», «Точь-в-точь», «Три аккорда». Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.
Он также рассказал о планах на будущее. Так, в марте 2020 года у него запланирован сольный концерт в России.
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