Дочь Джоли хочет переехать к отцу
13-летняя дочь голливудской звезды Анджелины Доли Шайло изъявила желание жить c отцом, актером Брэдом Питтом. По данным СМИ, девочка устала от внимания со стороны фанатов матери.
Шайло также непросто находиться дома, поскольку физическое и эмоциональное здоровье Джоли осталяет желать лучшего. А решение дочери может только усугубить ситуацию.
Однако издание Gossip Cop опровергло эту информацию, назвав ее фикцией. Ведь 30 июля актриса была замечена на выставке вместе с дочерьми Шайло и Захарой. Они выглядели счастливыми и явно наслаждались временем, проведенным с матерью.
Издание утверждает, что связалось с источником, близким к ситуации, который назвал новости о переезде Шайло к Питту сфабрикованными. По словам журналистов, девочка вполне довольна жизнью с мамой.
Ранее Gossip Cop также не подтвердило слухи о том, что Мэддокс Джоли-Питт намерен добиваться права на опекунство над младшими братьями и сестрами.
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