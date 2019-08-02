Женщину в Нижегородской области признали виновной в продаже сына
Суд в Нижнем Новгороде признал женщину виновной в продаже новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
Женщине было предъявлено обвинение по статье по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего»). Согласно приговору, она будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение пяти лет.
Следствие и суд установили, что в июле прошлого года женщина вступила в сговор, в рамках которого собиралась отдать своего новорожденного ребенка безвозмездно. Отмечается, что после рождения подсудимая дала сыну фамилию, имя и отчество по поддельным документам. После она покинула роддом, малыша забрала ее сообщница.
Мать была задержана в марте 2019 года. Она признала свою вину, а также дала показания против своей соучастницы. Следствие в отношении второй женщины продолжается.
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