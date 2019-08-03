Самый длинный эскалатор в столичном метро установят на станции «Шереметьевская»

Самый длинный эскалатор в столичном метрополитене установят на станции метро «Шереметьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, это самая сложная станция метро из всех, что на сегодняшний день строятся в столичной подземке.
— Здесь самый длинный наклонный ход: длина наклонного хода эскалатора составляет 131 метр, — сказал заммэра.
Ранее на станции «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии стартовала подготовка к сооружению пересадки на строящуюся станцию «Шереметьевская» БКЛ.
«Шереметьевская» будет находиться вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с улицей Шереметьевской и 2-й улицей Марьиной Рощи.
Общая длина участка между станциями «Савеловская» и «Авиамоторная» достигает 12,8 километра. На участке будет пять станций: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также построят соединительную ветку в депо «Нижегородское».
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