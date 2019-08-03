Строительство станции «Суворовская» не помешает движению на Кольцевой линии

Строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии Московского метро завершится в 2023 году. Работы не помешают движению поездов на ветке. Об этом в субботу, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Самый главный вопрос — вопрос того, как организовать пересадку на глубине 60 метров. Мы проработали техническое решение — будем максимально близко подходить к действующим линиям, на какой-то короткий период по одному тоннелю будем прерывать движение, но другой тоннель будет полноценно работать. То есть обойдемся без перекрытий — какие-то технические перекрытия только будут по одному тоннелю на какой-то период, — сказал заммэра.
Как ранее сообщал Хуснуллин, сейчас разрабатывается градостроительная документация для строительства станции, параллельно проект планируется включить в программу развития подземки и адресную инвестиционную программу столицы, после чего он получит необходимое финансирование.
Станция «Суворовская» расположится между станциями метро «Проспект Мира» и «Новослободская» Кольцевой ветки. На ней можно будет сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.
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