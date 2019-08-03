Московский метрополитен запустит вторую волну продаж старых указателей

Москвичи и гости столицы снова смогут приобрести демонтированные указатели различных станций метро. Вторая волна продаж будет запущена в середине августа, сообщила пресс-служба Московского метрополитена «Вечерней Москве».

Желающие смогут купить лайтбоксы в информационном центре на станции «Тушинская» с 08:00 до 20:00.

Уточняется, что для продажи подготовлены два типа указателей, как и в прошлый раз. Можно будет приобрести как простые, несветовые, так и указатели нового типа, которые светятся при подключении к электричеству.

Пресс-служба уточнила, что в этот раз не будет проводиться предварительное бронирование на сайте. Стоимость световых указателей будет составлять от 7,5 тысячи рублей, несветовых — от 1,75 до 3,5 тысячи рублей. Отмечается, что цена лайтбокса устанавливается в зависимости от его состояния, степени изношенности, а также исторической ценности. В ценообразовании играет роль и тот факт, был ли указатель снят с центральной станции.

Напоминаем, что первая волна продаж лайтбоксов прошла в декабре 2018 года. Самыми популярными оказались «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадок.

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