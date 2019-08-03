Горячая СМС-линия открылась в метро для слабослышащих пассажиров
На платформах станций, в лифтах и вестибюлях Московского метрополитена начали размещать специальные наклейки, на которых указан номер телефона оператора Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Нововведение призвано сделать более комфортными поездки на метро для слабослышащих граждан. Сотрудник метрополитена оперативно ответит на СМС-запрос и подскажет, как работает метро, как добраться до нужной станции или достопримечательности, а в экстренной ситуации вызовет к пассажиру дежурного.
Кроме того, во время перекрытий и ремонтных работ с помощью СМС-сообщений горожане смогут узнать обо всех компенсационных автобусных маршрутах.
Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов рассказал, что если слабослышащему пассажиру потребуется помощь, например в случае плохого самочувствия или для поиска нужного выхода, оператор ЦОМП свяжется с дежурным по станции, на которой тот находится.
Также с помощью горячей линии пассажиры смогут оставить заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП. Горячая линия для пассажиров с нарушением слуха работает ежедневно с 07:00 до 20:00, сообщается на сайте мэра Москвы.
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