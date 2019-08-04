Американский журнал оценил парад ВМФ в Санкт-Петербурге
Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором оценило парад российского Военно-морского флота, прошедшего в Санкт-Петербурге. По словам авторов статьи, РФ на параде показала всю мощь меняющего состава ВМФ.
В частности, была отмечена заметная роль новейшего фрегата «Адмирал Касатонов», обладающего водоизмещением в 4,5 тысячи тонн и оснащенного уникальной системой «Пакет-НК».
— Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота, — сообщает западное издание.
Кроме того, было отмечено отсутствие на параде линейного крейсера «Петр Великий» и авианосца «Адмирал Кузнецов».
По мнению авторов опубликованного материала, ВМФ России за последние десятилетия предпринял серьезные шаги для того, чтобы обновить советское наследие и проложить путь для новых проектов.
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