Горожан пригласили на бесплатные занятия в центры госуслуг
Центры госуслуг «Мои документы» с 5 по 9 августа проведут различные мастер-классы и семинары. Москвичей пригласили присоединиться с ним.
Узнать о существующих электронных услугах и повысить собственную компьютерную грамотность можно на занятиях «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!». Лекторы помогут обучающимся зарегистрироваться в личном кабинете портала, научат подавать показания приборов учета и оформлять запись на прием в государственные учреждения. Для посещения занятий предварительная регистрация не требуется.
Любителей природы ждут на мастер-классах «Кедровая тропа», во время которых посетители займутся пересадкой ростков сибирского кедра, узнают о полезных свойствах растения и правилах ухода за саженцами.
Во время занятия «Как снизить операционные риски бизнеса и увеличить прибыль» участники узнают, как определить рентабельность бизнес-проекта, и получат информацию о рисках, которых стоит избегать. Посетителей научат вычислять точку безубыточности и просчитывать доходность, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Москвичи могут получить свыше 260 различных услуг, доступных в 130 центрах «Мои документы». Из них 98 процентов предоставляются независимо от места регистрации заявителя. Узнать о готовности документов можно с помощью электронной почты или СМС-сообщения.
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