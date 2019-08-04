Мастер-класс по созданию роботов пройдет в рамках «Субботы московского школьника»

Учеников, которым не сидится дома и очень хочется узнать что-то новое, ждут на проекте «Субботы московского школьника». Новая программа стартует 10 августа. Как передает официальный портал мэра Москвы, ребята научатся создавать компьютерные игры, попробуют написать сценарий для телеэфира и повысят свою финансовую грамотность.

В школе № 1560 «Лидер» (улица Маршала Тухачевского, дом 17, корпус 3) с 12:00 до 13:30 пройдет мастер-класс по разработке и конструированию роботов. Занятие для учеников первых–шестых классов проведет учитель информатики Иван Рузин. За урок ребята усвоят основы программирования и моделирования и на основе полученных знаний попробуют создать своего первого робота. Чтобы попасть на мастер-класс, нужно зарегистрироваться.

В учебном корпусе «Темоцентра» (1-й Зборовский переулок, дом 3) с 10:00 до 12:00 победитель московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Евгений Гуляев расскажет о языке программирования Scratch. После чего ребята попробуют создать собственную компьютерную игру в формате 2Д. Для участия также нужно зарегистрироваться.

А с 16:30 до 18:30 в учебном корпусе «Темоцентра» креативный продюсер Московского образовательного телеканала Станислав Разумов расскажет секреты хорошего телевизионного текста. Участники мастер-класса, в частности, узнают, как избежать штампов, чем газетный материал отличается от того, который предназначен для телеэфира. Ребят ждет не только теория, но и практика. В ходе занятия они сами попробуют написать качественный сценарий для сюжета.

Все желающие освоить азы тележурналистики уже могут зарегистрироваться на мастер-класс. На входе в учебный корпус нужно показать паспорт и записаться на посту охраны.

В школе № 2048 (улица Липчанского, дом 6а) с 11:00 до 12:30 покажут, как идет ремонт здания. Специалисты дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы расскажут об особенностях инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности школ. Здесь также нужна предварительная регистрация. На входе в здание попросят предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Как правильно обращаться с деньгами, расскажут специалисты Центра финансового обеспечения Департамента образования Москвы (Тетеринский переулок, 2а). На занятии, которое пройдет с 11:00 до 12:20, школьники узнают, чем накопления отличаются от инвестиций, и как заставить сбережения приносить прибыль. Нужна предварительная регистрация.

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