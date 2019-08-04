Самые популярные композиции Вилли Токарева

В воскресенье, 4 августа, не стало артиста Вилли Токарева. «Вечерняя Москва» сделала подборку из пяти самых известный композиций исполнителя, чтобы напомнить читателю, какой богатый творческий путь он прошел.

«Дождь»

Джазовый композитор и певец Вилли (настоящее имя — Вилен — прим. «ВМ») Токарев не всегда был шансонье. Получив серьезное музыкальное образование в училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса, он работал во многих джазовых коллективах страны: в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, оркестре Ленинградского радио и телевидения. Позже выступал в составе ансамбля «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. Вилли Токарев написал для популярной исполнительницы песню «Дождь».

«Мурманчаночка» и «Апатиты — заполярный городок»

Из-за гонений на джаз Токарев уехал в Мурманск. Его песня «Мурманчаночка» стала хитом Кольского полуострова в 1973 году. В то же время вместе с Владимиром Ярцевым записал композицию «Апатиты — заполярный городок», которая стала для апатитчан неформальным гимном.

«В шумном балагане»

В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в Америку, но выступать он там начал далеко не сразу. Был разнорабочим, таксистом, на сэкономленные деньги записал свой первый альбом «В шумном балагане». Всего Вилли Токарев создал более 50 сборников композиций. Самыми популярными песнями артиста стали «Я тут в Америке уже четыре года», «В шумном балагане», «Над Гудзоном», «Тетя Хая», «Чубчик кучерявый», «Рыбацкая» и «Брайтон-Бич».

Феномен Вилли Токарева

Все свои песни Вили писал сам — и музыку, и стихи. Речь в них — про сидельцев, романтиков, сбежавших от закона. Все в лучших традициях шансона. Однако сам Вилли признавался в интервью, что закон старался никогда не нарушать ни юридически, ни морально и даже редко ссорился с людьми. А то, что выбрал такой жанр, а не остался играть свой любимый джаз, объяснял тем, что «у нас полстраны сидело, полстраны ждало».

Огромная популярность Вилли Токарева объясняется тем, что он изначально правильно выбрал свою аудиторию — это эмигранты, уехавшие в США русские, для которых шансонье пел на родном языке. В СССР его полюбили за то, что он не изменял себе, всегда был оптимистичен.

В Москве Вилли Токарев жил сначала на Зубовском бульваре, а потом купил квартиру в знаменитом доме на Котельнической набережной. Исполнитель являлся почетным гражданином Таганского района.

В конце мая 2019 года Вилли стало плохо в самолете «Нью-Йорк — Москва», и он попал в отделение реанимации одной из столичных онкологических больниц.

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